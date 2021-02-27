Белый дом о санкциях против Саудовской Аравии

В Белом доме оценили вероятность введения санкций в отношении принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Об этом сообщает CNN.

В эфире телеканала пресс-секретаря Джейн Псаки попросили объяснить причины введения санкций в отношении официальных лиц Саудовской Аравии, но не в отношении принца.

По ее словам, американские власти имеют «более эффективные способы», чем введение ограничительных мер.

«Даже в недавней истории как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений», — уточнила Псаки.