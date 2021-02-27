В поствоенный период мерами соцзащиты охвачены 13 тысяч человек

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает оказывать социальную защиту семьям шехидов Отечественной войны, инвалидам войны, а также пострадавшим в результате армянского террора.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства, в поствоенный период из граждан этой категории мерами социальной защиты охвачены 13 тысяч человек.

7200 членам семей шехидов назначены выплаты по мерам социального обеспечения. 9 тысячам людей оказана социальная психологическая поддержка. 1210 инвалидов войны обеспечены реабилитационными средствами, а 15 военных - высокотехнологичными протезами.

Более 2500 человек оказана помощь посредством мер активной занятости. 2200 из них привлечены к программе самозанятости и им выданы активы для построения малого бизнеса. Еще 250 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам.