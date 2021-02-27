Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме

Не менее 6 человек погибли в воскресенье в ходе столкновений участников массовых протестов в нескольких городах Мьянмы с полицией, предпринимающей попытки разогнать протестующих. Как сообщает РИА Новости, один человек, не участвовавший в демонстрациях, погиб в городе Мандалае от шальной пули.

Мужчина ехал на мотоцикле в районе города, где проходил протест, в момент, когда полицейские пытались остановить продвижение колонны демонстрантов резиновыми пулями и выстрелами боевыми патронами в воздух, сообщает издание. Он был убит попаданием шальной пули в голову, сообщает портал.

Два демонстранта погибли в городе Баго, центре одноименного региона, где, помимо погибших, еще 15 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести во время полицейской операции по разгону протеста, говорится в сообщении.