Мир переходит на электронные валюты. А доллар? продолжение актуальной темы
ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената. По его словам, это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать.
Конечно, проблема не простая и надо решать связанные с этим технические вопросы, а также консультироваться с общественностью о целесообразности введения э-доллара вообще. Кроме того, доллар является резервной мировой валютой, и США несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно. В этом процессе надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. Однако в целом, Пауэлл охарактеризовал это как «высокоприоритетный проект».
Да, процесс цифровизации охватывает все сферы глобальной экономики и диктует необходимость внедрения цифровых денег, которые уже известны широкой общественности как криптовалюты. Пока государства думают о переходе на национальные э-валюты, какие-то круги наводнили глобальный рынок криптовалютами непонятного происхождения, за которые никто не несет никакой ответственности. В то же время эти криптовалюты становятся все более популярными. Это заставляет и власти отдельных стран принимать соответствующие меры.
Почти год назад Центробанк Китая в рамках пилотной программы ввел в стране национальную криптовалюту (DCEP). Пока подробной информации об эффективности цифрового юаня нет, но этот факт сам по себе стал важной вехой на пути к созданию крупным центробанком первой электронной платежной системы. А Центробанк Китая заявил, что переход на государственную цифровую платежную систему поможет в борьбе с отмыванием денег, азартными играми и финансированием терроризма.
В принципе, уже многие центробанки приветствуют цифровые валюты как способ повышения эффективности операций в своей финансовой системе. Так, Европейский центробанк весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты - цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. А Банк Франции, выполняющий роль центробанка страны, провел успешные испытания в области использования цифровой валюты, впервые использовав технологию блокчейн для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг. При поддержке инвестиционного банка Societe Generale была осуществлена продажа ценных бумаг с помощью цифрового евро на специально созданной блокчейн-системе. Интересно, что Париж изначально крайне негативно относился к криптовалюте и любым проектам в этой сфере, но теперь смягчил позицию.
Решил не отставать и Банк России. Здесь отмечают, что цифровой рубль, возможность запуска которого сейчас оценивается, может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Новый вид валюты дополнит денежное обращение и будет способствовать укреплению экономики. Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центробанки разрабатывают свои цифровые валюты. И уже в этом году в экспериментальном режиме может появиться цифровой рубль, став третьей формой денег после наличных и безналичных.
Одним словом, центробанки ведущих стран активно внедряют цифровые национальные валюты. Но США осторожничают. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, тот факт, что доллар играет центральную роль в глобальных финансовых транзакциях, делает особенно важным нахождение самого верного решения для цифрового доллара. Здесь считают важнее сделать все как надо, чем быть первыми. А сделать все правильно - значит не только оценить потенциальные преимущества цифровой валюты, но и потенциальные риски, а также внимательно обдумать все плюсы и минусы. А вот почему Азербайджана не спешит с созданием криптоманата, Центробанк и сегодня не спешит с ответом.