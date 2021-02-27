Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:24

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената. По его словам, это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать. Конечно, проблема не простая и надо решать связанные с этим технические вопросы, а также консультироваться с общественностью о целесообразности введения э-доллара вообще. Кроме того, доллар является резервной мировой валютой, и США несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно. В этом процессе надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. Однако в целом, Пауэлл охарактеризовал это как «высокоприоритетный проект».

Да, процесс цифровизации охватывает все сферы глобальной экономики и диктует необходимость внедрения цифровых денег, которые уже известны широкой общественности как криптовалюты. Пока государства думают о переходе на национальные э-валюты, какие-то круги наводнили глобальный рынок криптовалютами непонятного происхождения, за которые никто не несет никакой ответственности. В то же время эти криптовалюты становятся все более популярными. Это заставляет и власти отдельных стран принимать соответствующие меры. Почти год назад Центробанк Китая в рамках пилотной программы ввел в стране национальную криптовалюту (DCEP). Пока подробной информации об эффективности цифрового юаня нет, но этот факт сам по себе стал важной вехой на пути к созданию крупным центробанком первой электронной платежной системы. А Центробанк Китая заявил, что переход на государственную цифровую платежную систему поможет в борьбе с отмыванием денег, азартными играми и финансированием терроризма. В принципе, уже многие центробанки приветствуют цифровые валюты как способ повышения эффективности операций в своей финансовой системе. Так, Европейский центробанк весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты - цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. А Банк Франции, выполняющий роль центробанка страны, провел успешные испытания в области использования цифровой валюты, впервые использовав технологию блокчейн для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг. При поддержке инвестиционного банка Societe Generale была осуществлена продажа ценных бумаг с помощью цифрового евро на специально созданной блокчейн-системе. Интересно, что Париж изначально крайне негативно относился к криптовалюте и любым проектам в этой сфере, но теперь смягчил позицию.