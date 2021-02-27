Иран из-за коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя странами

Иран в рамках борьбы с распространением коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя странами. Об этом, как передает İRNA, сообщил представитель Управления гражданской авиации Мохаммад Хасан Забибахш.

«Согласно постановлениям Национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом и с целью предотвращения распространения вируса в стране, въезд в Иран путешественников из стран с высоким риском был запрещен», - отметил он.

Согласно информации, к этим странам относятся - Англия, Ангола, Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Лесото, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Суринам, Танзания и Уругвай.