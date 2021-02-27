Пожар на рынке "Мейвели"
На рынке «Мейвели», находящемся на территории Локбатана, вспыхнул пожар. Как сообщают местные СМИ, пожар зафиксирован в одном из продуктовых магазинов.
На место уже вызваны пожарные и принимаются меры по тушению пожара.
На рынке «Мейвели», находящемся на территории Локбатана, вспыхнул пожар. Как сообщают местные СМИ, пожар зафиксирован в одном из продуктовых магазинов.
На место уже вызваны пожарные и принимаются меры по тушению пожара.
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