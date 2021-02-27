Пожар на рынке "Мейвели"

На рынке «Мейвели», находящемся на территории Локбатана, вспыхнул пожар. Как сообщают местные СМИ, пожар зафиксирован в одном из продуктовых магазинов.

На место уже вызваны пожарные и принимаются меры по тушению пожара.