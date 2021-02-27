Пресс-конференция Ильхама Алиева в центре внимания мировых СМИ

Как передает АзерТАдж, зарубежные СМИ отметили, что в ходе пресс-конференции, которая длилась более четырех часов, Президент Ильхам Алиев подробно ответил на вопросы журналистов, затронул важные аспекты и сделал ряд сообщений.

Турецкими информационными агентствами "Anadolu", "IHA", "Sputnik Türkiye", на портале "Haberler", на телеканалах "TRT Haber", "Haber Türk", "CNN", "Haber Global", "A Haber", "НТВ", в газетах "Yeni şafak", "Hurriyet", "Posta", "Milliyet", "Sabah" представлены новости с заголовками "Президент Азербайджана Алиев: Мы построим компактную модель турецкой армии в Азербайджане", "Высокая оценка нашей aрмии от Алиева: мы построим в Азербайджане компактную модель турецкой армии", "Высказывание Президента Азербайджана Алиева в связи с попыткой военного переворота в Армении", "Президент Азербайджана Ильхам Алиев: турецкая армия является для нас наиболее приемлемой моделью", "Месседж от Эрдогана и Алиева Армении", "Важные заявления Президента Азербайджана Алиева" и другими.

Российские информационные агентства "ТАСС", "РИА Новости", "Интерфакс", "Вестник Кавказа", "Регнум", телеканалы "РБК", "РТ", "Вести", "360", издания "Аргументы и Факты", "Независимая газета", "Коммерсантъ", "Известия", "Российская газета", "Взгляд", "Life", "Лента" проанализировали ситуацию в регионе после Второй Карабахской войны и выполнение трехстороннего заявления, рассказали о строительных работах на освобожденных территориях и процессе вакцинации в Азербайджане.

Румынская газета "Ultima Ora" (Последний час) и новостной портал "News24hours", Греческая компания "Real Group Media", украинские новостные порталы "Обозреватель", "Подробности", "Stopcor", "Baqnet", "Tsn", "Диалог", "Корреспондент", "Полемика" отметили, что пресс-конференция Президента Азербайджана сыграла важную роль в передаче важных посланий мировому сообществу. Подчеркивается, что на пресс-конференции Президент Ильхам Алиев на четырех языках точно, свободно и логично ответил на вопросы журналистов на различные темы. Было сказано, что Президент Азербайджана – сильный, харизматичный глава государства и решительный лидер.

Национальное информационное агентство Китая "Синхуа", Китайское центральное телевидение и другие средства массовой информации широко осветили точку зрения Президента Ильхама Алиева касательно вакцинации.

Ливанский новостной сайт "Al-Masdar News", иранское информационное агентство "Mehr" и "Iran Daily" сообщили, что на пресс-конференции были отражены взгляды Президента Ильхама Алиева на текущую ситуацию в регионе и сотрудничество между странами региона.

Порталы "Goldenbridgenews" и "Turkeltoday" Кыргызстана опубликовали полный текст пресс-конференции Президента Ильхама Алиева.

Грузинский телеканал "1tv", сайты "Pia", "Kvira" "Imedi News", "For", "Report", "Aktual", "Interpress", "Gaxa", "Marneulifm" довели до широкой аудитории высказывания главы азербайджанского государства.

Выступление президента Азербайджана также было широко освещено в испаноязычных СМИ. Так, испанское информационное агентство EFE опубликовало статью под заголовком «Ильхам Алиев заявил, что Армения обязана соблюдать договор о прекращении огня, несмотря на внутренний кризис». Статья была перепечатана многими испанскими СМИ.

В статье говорится, что президент Азербайджана подчеркнул, что политический кризис, переживаемый Арменией после военного поражения, «является ее внутренним делом», но не должен препятствовать выполнению соглашения, завершившего Вторую Карабахскую войну.

Испанская пресса пишет: «Армянская армия потребовала в четверг отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который назвал этот ультиматум попыткой военного переворота. Последней каплей стала критика со стороны заместителя начальника Генштаба, который после этого был немедленно отправлен в отставку, заявления армянского премьера о якобы имевших место во время войны недостатках российского ОТРК «Искандер».

Однако и российская сторона, и Президент Ильхам Алиев заявили иностранным журналистам, что «Искандеры» в войне в Нагорном Карабахе не использовались».