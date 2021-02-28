Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 28 февраля 2021, 22:13

На днях группа конгрессменов обратилась к госсекретарю и министру обороны США с просьбой принять более деятельное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта — в том числе обговорить статус Нагорного Карабаха и проведение референдума о его самоопределении. Новость стала активно распространяться на проармянских информационных ресурсах и вызвала неподдельную радость в армянских элитах. Трепещи, Баку, Байден придет – порядок наведет! И сделает это исключительно к выгоде Еревана, иначе и быть не может.

Ну а уж когда пришло сообщение о том, что Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении – экстаз армянской политической микробиологии вообще перешел в бурное наслаждение. Ведь сам Джо Байден их заметил, Госдеп их всех благословил. Новый миф о поддержке из-за океана готов, он ладно скроен, крепко сшит, и вполне годится, чтобы его в качестве знамени таскали по углам и площадям, энергично при этом размахивая и потрясая. А что еще, собственно, армянским элитам делать, не социально-экономические же проблемы собственной страны решать, в самом-то деле. Признаем вину haqqin.az. Регулярно анализируя то, что в Армении называется внешней политикой, а в других странах – мышиной возней и интриганством, изучая действия внешних игроков в Закавказье, мы как-то совсем упустили из виду отношение к происходящему американских правящих элит.

Потому, видимо, самое время о них рассказать чуть подробнее, а заодно – и проанализировать и приоткрыть завесу над случившейся в США на минувшей неделе активности в отношении Еревана. Боюсь, правда, что это будет не самым приятным чтением для армянской стороны, но к роли «разрушителя мифов» haqqin.az не привыкать. Итак, о чем было обращение группы конгрессменов, причем из двух партий - и демократов, и республиканцев, призывающих Госдеп и Пентагон уделить более пристальное внимание ситуации в Закавказье? Лидеры крупнейшей в США армянской лоббистской организации - Армянского национального комитета Америки (ANCA) – утверждают, что более 100 конгрессменов призвали Байдена реализовать проармянские политические приоритеты. Сами же подписанты считают иначе. Конгрессмен-демократ, а по совместительству сопредседатель Армянского форума Фрэнк Паллоне говорит следующее: «Это важное письмо призывает администрацию Байдена предпринять шаги, необходимые для укрепления наших стратегических отношений с Арменией, оказания экономической помощи для поддержки ее демократии и оказания им помощи в урегулировании ситуации с перемещенными лицами». Согласитесь, это хоть и отдаленно похоже на проармянские политические приоритеты, но все же – не совсем то, в чем пытаются убедить лоббисты из ANCA. То же и с контролем реализации американской программы содействия правоохранительным органам Армении – не активизация, а контроль. Причем специалиста по этому контролю Госдепартамент только собирается нанять – предварительно проведя аудит эффективности использования армянской стороной этой программы содействия.

Перед нами – типичное «армянское радио» из анекдота советских времен: не «Волгу», а десять тысяч рублей, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Впрочем, с собственными мифами и влажными фантазиями армянские элиты пусть разбираются самостоятельно. Нас же в этом контексте интересует немного другое: действительно ли Закавказье войдет в число внешнеполитических приоритетов администрации Байдена? И, если войдет, каких шагов на этом направлении следует ожидать от Вашингтона? Но сначала попробуем разобраться в вопросе о том, насколько Армения вообще желанна и любима Белым домом. И здесь нужно четко зафиксировать одну позицию – демократы в США поддерживают Ереван примерно в тех же пропорциях, как и ЛГБТ+. Дело, по их мнению, необходимое, но слишком уж тратиться на распространение экзотических форм политических отношений не стоит. И если в 2019 году помощь США Еревану через различные американские государственные каналы составила 60 миллионов долларов, то в ни в 2021 году, ни в 2022-м её увеличение не предусматривается. Армянское лобби в США очень хотело бы обратного и пытается впихнуть в 150-ю функцию американского бюджета «Международные дела» соответствующие статьи, но получается у них это плохо. Потому и потребовалось обращение к Байдену конгрессменов, которое вряд ли приведет к серьезным последствиям. «Молодой армянской демократии» в иное время денег бы и подкинули, на пять-десять миллионов долларов ассигнования бы увеличили – но во-первых, у Америки сейчас есть и более актуальные расходы, в том числе – и на международной арене. А во-вторых, армянские элиты и здесь умудрились выстрелить себе в ногу. Поскольку только слепому сейчас в коридорах власти Вашингтона, от Капитолия до Пентагона и Лэнгли очевидно, что эта самая «молодая армянская демократия» - девица распутная и алчная. И хоть тонну макияжа на нее наложи – хищная мордочка содержанки с пониженной социальной ответственностью все равно проглядывает. Тем более что ряд ключевых фигур в администрации Байдена в Армении партнера по Закавказью не видят в упор. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что для Вашингтона важнее выстраивать отношения именно с Баку.