Иран отказался от прямых переговоров с США

Иран отклонил предложение Евросоюза организовать прямые переговоры по ядерной сделке с США. Об этом узнала газета The Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на двух западных дипломатов сообщил, что Иран исключил встречу в Европе, так как сначала хочет получить гарантии, что США снимет часть санкций после встречи. Издание указывает, что это может повлечь рост напряженности в международных отношениях.

При этом дипломаты заявили, что отказ Ирана не уничтожил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы, и что ход Тегерана может быть попыткой получить преимущество на последующих переговорах. Они могут начаться до иранского нового года, в конце марта.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа. Как рассказал источник издания The Sunday Times, новая администрация настаивает на желании переговоров, и «есть признаки того, что послабление санкций не за горами».