Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 28 февраля 2021, 23:58

В Латвии, являющейся страной-членом Евросоюза, и которая справедливо считается дружественной Азербайджану, не осталась незамеченной 29-я годовщина трагедии Ходжалы. Вчера на популярном Rigatv24 телеканале был показан документальный фильм о произошедшем акте геноцида против азербайджанского народа. А на латышском портале pietiek.com опубликована большая статья журналиста Дайниса Лемешонока под заголовком «Азербайджан — забытая «сестра» Балтийских государств», в которой он обращается к истории возникновения Азербайджана как независимого государства, и проводит параллели между путями, которыми шла эта страна Закавказья и страны Балтии, к свободе. Рассматривая познания латышей о далеком регионе, Д.Лемешонок пишет о том, что на берегах Балтики «рассуждая о Закавказье и странах Средней Азии, многие видят «постсоветскую зону», «московские сателлитные» государства и, конечно, «неЕвропу». Часто забывая, не зная и, даже не желая знать, что некоторые из этих государств и народов еще в XIX и XX веках лелеяли надежды и пытались достичь таких же целей, как и мы, прибалтийские народы. Эти цели - пробуждение народа, национального самосознание и развитие культуры. Разумеется, независимость».

Автор пишет, что история Азербайджана наиболее схожа с историей стран Балтии. «Однако нам повезло в 1919 и 1920 годах защитить свободу, но эти государства (Закавказья -прим.ред.) открыто захватила Красная армия». Далее, обращаясь к истории, Лемешонок пишет: «Так же, как латыши и эстонцы, азербайджанцы в XIX веке были «народом второго сорта» на своей земле. Над нами были немцы и люди, получившие титул - бароны, рижские патриции, священники, интеллигенция, и даже ремесленники. Азербайджанское сословие господ составляли чиновники царской колониальной администрации и военные, получатели выгод от бакинской нефти русские и иностранные инвесторы, торговцы, специалисты по бурению и учету, искатели счастья, простите, «белые люди». «Правда, что исповедовавшие ислам азербайджанцы, в отличие от лютеран-прибалтов в Санкт-Петербурге того времени, конечно, в органах местной власти и в тех слоях, которые именуются «сливками общества» - воспринимались как особенно неблагонадежные. К сожалению, неизбежна судьба народа, большая часть которого живет в Иране — тогдашнего государства Каджар (Персии). Потому коренные жители даже в конце XIX века в Баку страдали от вопиющей сегрегации, запретов на предпринимательскую деятельность, что не наблюдалось в отношении латышей на протяжении ста или двух сотен лет». Автор обращает внимание, что соседям по региону — грузинам (часть знати которой была частью элиты России) и армянам — в царские времена легче было сделать карьеру в управленческом аппарате Азербайджана или заниматься там бизнесом». Д.Лемешонок в своей аргументации также ссылается на историка Гасана Гасанова, который писал, что с 1848 по 1917 год азербайджанцы на своей земле были полностью бесправными. Конец XIX века, с бурным развитием промышленности в империи позволил развиваться и Риге, и портовому городу Лиепае, и Таллинну, и, особенно, Баку. Этот процесс посеял тогда множество зерен для роста национального сознания. Автор статьи напоминает, что в Санкт-Петербурге тогда возникло движение младолатышей, а в Азербайджане в движении за национальное пробуждение зазвучали имена хранителей духовного наследия народа Аббасгулу ага Бакиханова и «азербайджанского Мольера» - Мирза Фатали Ахундова Дайнис Лемешонок рассказывает латышскому читателю об истории возникновения Азербайджанской Демократической Республики и причинах ее падения, о роли стран Антанты в трагедии АДР. Знаменитая фраза Мамед Эмина Расулзаде - «Однажды поднятое знамя не падет никогда!» - весь ХХ век вдохновляла народ на восстановление азербайджанской государственности.