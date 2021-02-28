В Латвии задумались о схожести судьбы латышей и азербайджанцев наш обзор
В Латвии, являющейся страной-членом Евросоюза, и которая справедливо считается дружественной Азербайджану, не осталась незамеченной 29-я годовщина трагедии Ходжалы. Вчера на популярном Rigatv24 телеканале был показан документальный фильм о произошедшем акте геноцида против азербайджанского народа.
А на латышском портале pietiek.com опубликована большая статья журналиста Дайниса Лемешонока под заголовком «Азербайджан — забытая «сестра» Балтийских государств», в которой он обращается к истории возникновения Азербайджана как независимого государства, и проводит параллели между путями, которыми шла эта страна Закавказья и страны Балтии, к свободе.
Рассматривая познания латышей о далеком регионе, Д.Лемешонок пишет о том, что на берегах Балтики «рассуждая о Закавказье и странах Средней Азии, многие видят «постсоветскую зону», «московские сателлитные» государства и, конечно, «неЕвропу». Часто забывая, не зная и, даже не желая знать, что некоторые из этих государств и народов еще в XIX и XX веках лелеяли надежды и пытались достичь таких же целей, как и мы, прибалтийские народы. Эти цели - пробуждение народа, национального самосознание и развитие культуры. Разумеется, независимость».
Автор пишет, что история Азербайджана наиболее схожа с историей стран Балтии. «Однако нам повезло в 1919 и 1920 годах защитить свободу, но эти государства (Закавказья -прим.ред.) открыто захватила Красная армия». Далее, обращаясь к истории, Лемешонок пишет:
«Так же, как латыши и эстонцы, азербайджанцы в XIX веке были «народом второго сорта» на своей земле. Над нами были немцы и люди, получившие титул - бароны, рижские патриции, священники, интеллигенция, и даже ремесленники. Азербайджанское сословие господ составляли чиновники царской колониальной администрации и военные, получатели выгод от бакинской нефти русские и иностранные инвесторы, торговцы, специалисты по бурению и учету, искатели счастья, простите, «белые люди».
«Правда, что исповедовавшие ислам азербайджанцы, в отличие от лютеран-прибалтов в Санкт-Петербурге того времени, конечно, в органах местной власти и в тех слоях, которые именуются «сливками общества» - воспринимались как особенно неблагонадежные. К сожалению, неизбежна судьба народа, большая часть которого живет в Иране — тогдашнего государства Каджар (Персии). Потому коренные жители даже в конце XIX века в Баку страдали от вопиющей сегрегации, запретов на предпринимательскую деятельность, что не наблюдалось в отношении латышей на протяжении ста или двух сотен лет».
Автор обращает внимание, что соседям по региону — грузинам (часть знати которой была частью элиты России) и армянам — в царские времена легче было сделать карьеру в управленческом аппарате Азербайджана или заниматься там бизнесом».
Д.Лемешонок в своей аргументации также ссылается на историка Гасана Гасанова, который писал, что с 1848 по 1917 год азербайджанцы на своей земле были полностью бесправными.
Конец XIX века, с бурным развитием промышленности в империи позволил развиваться и Риге, и портовому городу Лиепае, и Таллинну, и, особенно, Баку. Этот процесс посеял тогда множество зерен для роста национального сознания.
Автор статьи напоминает, что в Санкт-Петербурге тогда возникло движение младолатышей, а в Азербайджане в движении за национальное пробуждение зазвучали имена хранителей духовного наследия народа Аббасгулу ага Бакиханова и «азербайджанского Мольера» - Мирза Фатали Ахундова
Дайнис Лемешонок рассказывает латышскому читателю об истории возникновения Азербайджанской Демократической Республики и причинах ее падения, о роли стран Антанты в трагедии АДР.
Знаменитая фраза Мамед Эмина Расулзаде - «Однажды поднятое знамя не падет никогда!» - весь ХХ век вдохновляла народ на восстановление азербайджанской государственности.
В статье приводится строка Райниса «Не умирай песня, однажды спетая!», созвучная призыву Расулзаде.
Автор признается, что статья его призвана дать понять латышам, что и народы стран Балтии, и жители Закавказья когда-то лелеяли одинаковые надежды: «Моя цель - во имя наших национальных интересов! - повторять: люди, которые кажутся нам далекими, чужими и непонятными, на самом деле «такие же, как мы». Просто потому, что мы когда-то питали одни и те же надежды и нас перемалывали на одной и той же мельнице. Азербайджанцы и их соседи были раздавлены более жестоко. Нам, балтийским странам, повезло больше - мы были независимы на протяжении двух десятилетий».
Сейчас Азербайджан самое сильное государство из трех закавказских «сестер». Суверенитет и возвращение своих — международно признанных! - оккупированных территорий завершились победой, благодаря умело примененной военной силе. Автор статьи обратил внимание на то, что сразу возникли «борцы за мир», которые предприняли попытку и в Латвии очернить Азербайджан, настроить латвийское общественное мнение против этого государства, попытались разжечь ксенофобские и исламофобские предрассудки. Однако такие попытки провалились.
Но автор выражает обеспокоенность, что проигравшие очнутся от шока поражения, и в информационном пространстве Латвии и Евросоюза возобновится отчаянное очернение Азербайджана, что звучит как предупреждение.
Д.Лемешонок, анализируя внешнюю политику Латвии, призывает забыть о «демократическом романтизме», стать более прагматичными, практичными и даже меркантильными.
При этом он отмечает «…боюсь, что особенно сейчас Азербайджан нужен Латвии намного больше, чем Латвия ему».