В ООН забили тревогу: миллионы йеменцев на грани голода

Гуманитарное агентство ООН предупредило, что более 16 миллионов человек в Йемене будут голодать в этом году, и уже около полумиллиона человек в раздираемой войной стране живут на грани голода.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что опасность крупномасштабного голода в беднейшей стране арабского мира «никогда не была более острой», добавив, что многолетний конфликт, экономический спад и институциональный крах стали причиной огромных гуманитарных потребностей во всех секторах.

Предупреждение прозвучало за день до конференции по объявлению взносов, организованной Швецией и Швейцарией. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится с просьбой о предоставлении помощи Йемену в размере 3,85 миллиарда долларов в этом году.