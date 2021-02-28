Президент Чехии попросил у Путина вакцину от коронавируса

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить республике вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом чешский лидер рассказал в эфире телеканала CNN Prima, пишет газета "Известия".

Политик уточнил, что направил главе российского государства соответствующее письмо. Земан отметил, что хотя вакцине потребуется сертификация, проводить ее не обязательно должно Европейское агентство лекарственных средств.

"Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", — сказал президент Чехии.

Ведущий телепрограммы сообщил, что Земан обратился к Путину по поводу вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения "Спутника V".