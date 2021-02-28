Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом

Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Собеседник издания сказал, что США "готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)".

"Мы обсудим с нашими партнерами по "P5 + 1" наилучшие пути вперед", - заявил представитель.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.