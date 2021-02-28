Армянская оппозиция сомневается в возможности импичмента президента

"Процесс импичмента президента может быть инициирован в трех случаях - за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции. Сейчас власти Армении пытаются инициировать такой процесс за, якобы, грубое нарушение президентом Конституции", - сказал Марукян.

Правящей фракции в парламенте Армении не удастся реализовать процедуру импичмента президента, если депутаты не получат согласия Конституционного суда и не наберут две трети голосов, заявил "Интерфаксу" руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

По его словам, для этого депутаты простым большинством должны обратиться в Конституционный суд.

"Если Конституционный суд согласится, что президент нарушил Конституцию, то парламент 2/3 голосов должен проголосовать за импичмент президента. Для этого необходимо 88 голосов (в правящей фракции "Мой шаг" 83 депутата –ред.). Но есть также независимые депутаты (большинство из восьми независимых парламентариев покинули правящую фракцию после поражения в карабахской войне – ред.), позиция которых неизвестна", - отметил Марукян.

Он выразил мнение, что правящей фракции не удастся достичь импичмента президента.

"Это прямая угроза институту президента. И данный процесс станет политическим самоубийством для правящей силы", - отметил Марукян.