Инара Рафикгызы, собкор 12:07

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу 36-летнего жителя Баку Джейхуна Балаева и 40-летнего жителя Губы Рамина Алимамедова, которых обвиняют в краже. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, факт кражи произошел 10 августа прошлого года на территории Бинагадинского района Баку. Согласно обвинительному акту, Джейхун Балаев вместе со своим родственником Рамином Мамедовым занимались ремонтными работами по адресу: проспект Азадлыг, 196. Рабочие сняли деревянный пол на балконе дома и смогли спуститься в квартиру этажом ниже. Добычей похитителей стала сумка с 250 тысячами долларов, которая принадлежала гражданину России Эльхану Тарвердиеву.

В отношении обоих злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статье 177.3.2 (кража в крупном размере). Решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В своих показаниях Джейхун Балаев отметил, что зарабатывал себе на жизнь как разнорабочий и в последний раз вместе с родственником нанялся на работы по сносу. Ежедневно рабочим платили всего 15 манатов. «Когда мы снесли старый советский шкаф, расположенный на балконе квартиры, то нашли под ним коробку, похожую на чемодан. Она была перевязана изолентой. Когда мы ее открыли, то увидели внутри 25 долларовых пачек. Мы поделили эти деньги с Рамином», - сказал обвиняемый. Свою часть денег Джейхун Балаев потратил на покупку трехкомнатной квартиры вблизи станции метро «Халглар Достлугу» и автомобиля за 20 тысяч манатов. В своих противоречивых показаниях Балаев сказал, что они нашли в квартире не 250, а всего 150 тысяч долларов. Обвиняемый Рамин Алимамедов дал аналогичные показания. Он также на свою часть денег купил квартиру вблизи станции метро «Халглар Достлугу» и автомобиль. А оставшуюся часть денег он хранил в отцовском доме в селе Игриг Губинского района. Членам семьи он соврал, сказав, что выиграл деньги в лотерею. «Мы не сказали Эльшану Заманову о том, что украли деньги из соседней квартиры. Домашним я сказал, что выиграл в лотерею 140 тысяч манатов» - сказал он. В показаниях следствию потерпевший Эльхан Тарвердиев сказал, что занимается бизнесом в России. А в квартире, из которой была украдена крупная сумма денег, на протяжении 25 лет никто не проживал.