Иорданские министры лишились должностей из-за банкета

В Иордании министры внутренних дел и юстиции были уволены за посещение званого обеда в ресторане, нарушив ограничения на коронавирус, передает Reuters.

Премьер-министр Бишер аль-Хасауна принял отставку министра внутренних дел Самира Мобейдина и министра юстиции Бассама Талхуни через несколько дней после объявления новых правил, призванных остановить всплеск инфекций, вызванный более заразной разновидностью вируса.

Их появление в общественном банкетном зале в игнорирование правил социального дистанцирования, усугубило широко распространенное возмущение по поводу огромных штрафов, наложенных на обычных людей, в то время как чиновники остаются безнаказанными за участие в мероприятиях с гораздо большим количеством разрешенных гостей.

За последние недели полиция арестовала десятки людей за нарушения и закрыла сотни магазинов и предприятий в рамках одного из самых жестких карантинов.

Правительство также разместило военнослужащих на сотнях контрольно-пропускных пунктов, чтобы обеспечить выполнение решения о введении комендантского часа.

Официальные лица говорят, что последняя волна инфекций вызвана нарушением ограничений на передвижение людьми. Согласно новым правилам, любой, кто не носит маску в общественных местах, может быть оштрафован на сумму до 100 динаров (140 долларов США). В королевстве с населением около 10 миллионов человек зарегистрировано 380 268 случаев заражения коронавирусом и 4627 смертей.