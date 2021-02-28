Эйнулла Фатуллаев 06:29

Впервые за семнадцать лет президентского правления Ильхам Алиев провел пресс-конференцию, в которой приняло участие подавляющее большинство влиятельных зарубежных и национальных средств массовой информации. Спросить президента о наиболее насущных и актуальных проблемах азербайджанской повестки дня удостоились чести западные, российские, турецкие и даже ближневосточные журналисты. Алиев не изменил правилам хорошего политического тона: говорил пространно, откровенно, парируя даже инсинуации «милых недругов» из госагентств соседних стран. Азербайджанский президент продолжил информационную политику прямого общения с журналистами, взятую на вооружение в разгар карабахской войны. Витающий в бакинском пресс-центре среди свободомыслящих представителей универсальной четвертой власти либеральный дух априори исключал версии злопыхателей о генеральной репетиции. Ведь именно впервые лидер постсоветской страны в прямом эфире на протяжении нескольких часов вел прямодушно и без обиняков свободный диалог с журналистской братии. И по признанию самих зарубежных журналистов побил абсолютный мировой для глав государств рекорд по длительности проведения пресс-конференции: свыше четырех часов общения на четырех языках. На глазах мирового сообщества, И.Алиев развенчал еще один навязываемый годами и десятилетиями тенденциозной периодикой ложный стереотип о закрытом характере азербайджанской власти. Напротив, власть как никогда открыта, не избегая неудобных, зачастую колких, порой несправедливых вопросов об азербайджанской реальности. И.Алиев проявил мастерство политического красноречия – искомого орудия демократии, превосходно излагая логическую последовательность и событийный анализ. Президент переходил с одного языка на другой, очаровывая творцов общественного мнения своим интеллектом, эрудицией и самостийностью.

Естественно, большая часть вопросов, если не сказать подавляющая часть дискуссии была посвящена главному историческому событию минувшего года – победе Азербайджана в Отечественной войне. Однако, И.Алиев рассуждал не только о главном историческом действе, но и делился своим видением относительно нового регионального порядка, становления новой системы отношений с Арменией, соотношения национально-государственных интересов. Президент говорил о внешнеполитических ориентирах своей страны, конъюнктуре отношений с ведущими региональными акторами, причем смело и открыто, подчеркивая проблемные стороны. Так может выступать и вступать в дискуссию самодостаточный лидер суверенной демократии. И.Алиев открыто говорил и о проблемной части несовершенной системы управления госкомпаниями, тонко указывая на отсутствие табу на критику в стране внутренних проблем, ниспровергая наветы и оговоры ангажированных критических голосов в квазилиберальных кругах. Уверенность президента зиждется на неограниченном вотуме доверия и свободном волеизъявлении гражданского общества. И.Алиев не опасается перипетий публичной политической борьбы, ибо его абсолютная власть опирается на поддержку полярных социальных классов. Кредо президента – беспристрастная политика невмешательства во внутренние дела. И.Алиев не изменяет своему политическому уставу. Даже в отношении Армении, несмотря на современный разрушительный распад социально-политической ткани армянского общества. И.Алиев неумолим – острейший, системный и перманентный политический кризис в Армении не может нарушить внешнеполитического подхода алиевского правительства, которое и в отношении враждебной соседней страны занимает позицию невмешательства. Азербайджанский президент отказался даже от комментария ситуации, громогласно признав, что его публичная оценка может изменить ход политического развития. И.Алиев не прибегает к скрытым манипуляциям, поражая и своих противником консервативным традиционалистских ценностным подходом. Для Алиева – цель не оправдывает средства! Одновременно с этим, Алиев не выпячивает военно-политическое превосходство своей страны над поверженным противником, призывая начать новый отсчет времени, заложив историю добрососедства. При этом президент-освободитель не скрывает, что все его мысли и чаяния неразрывно связаны с будущим развитием Карабаха. И.Алиев выделяет в национальной программе развития – доминанту Карабаха, унифицируя генерирование нового технологического оазиса с перспективой реформирования экономической системы остальных регионов. Карабах – отправная точка в стратегии национального развития и совершенствования государственных институтов. Национальное богатство и ресурсы стабилизационного фонда подчинены концепции реинтеграции. И ради карабахского гамбита президент жертвует миллиардами на восстановление инфраструктуры в самые кратчайшие сроки. И.Алиев – умовыразитель национал-консерватизма. И отчетливо, скрупулезно доводит до институтов мирового общественного мнения императивы национально-государственной идентичности над правом культурного самовыражения. Президент не допускает примата языка межнационального общения – пусть даже великого могучего русского над государственным азербайджанским и в местах компактного проживания армян. Искренне признаем – эпохальное заявление, определяющее долгосрочные национальные приоритеты.