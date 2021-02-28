Новая геополитика Ильхама Алиева по следам выступлений президента
Впервые за семнадцать лет президентского правления Ильхам Алиев провел пресс-конференцию, в которой приняло участие подавляющее большинство влиятельных зарубежных и национальных средств массовой информации. Спросить президента о наиболее насущных и актуальных проблемах азербайджанской повестки дня удостоились чести западные, российские, турецкие и даже ближневосточные журналисты.
Алиев не изменил правилам хорошего политического тона: говорил пространно, откровенно, парируя даже инсинуации «милых недругов» из госагентств соседних стран. Азербайджанский президент продолжил информационную политику прямого общения с журналистами, взятую на вооружение в разгар карабахской войны.
Витающий в бакинском пресс-центре среди свободомыслящих представителей универсальной четвертой власти либеральный дух априори исключал версии злопыхателей о генеральной репетиции. Ведь именно впервые лидер постсоветской страны в прямом эфире на протяжении нескольких часов вел прямодушно и без обиняков свободный диалог с журналистской братии. И по признанию самих зарубежных журналистов побил абсолютный мировой для глав государств рекорд по длительности проведения пресс-конференции: свыше четырех часов общения на четырех языках.
На глазах мирового сообщества, И.Алиев развенчал еще один навязываемый годами и десятилетиями тенденциозной периодикой ложный стереотип о закрытом характере азербайджанской власти. Напротив, власть как никогда открыта, не избегая неудобных, зачастую колких, порой несправедливых вопросов об азербайджанской реальности. И.Алиев проявил мастерство политического красноречия – искомого орудия демократии, превосходно излагая логическую последовательность и событийный анализ. Президент переходил с одного языка на другой, очаровывая творцов общественного мнения своим интеллектом, эрудицией и самостийностью.
Естественно, большая часть вопросов, если не сказать подавляющая часть дискуссии была посвящена главному историческому событию минувшего года – победе Азербайджана в Отечественной войне. Однако, И.Алиев рассуждал не только о главном историческом действе, но и делился своим видением относительно нового регионального порядка, становления новой системы отношений с Арменией, соотношения национально-государственных интересов. Президент говорил о внешнеполитических ориентирах своей страны, конъюнктуре отношений с ведущими региональными акторами, причем смело и открыто, подчеркивая проблемные стороны. Так может выступать и вступать в дискуссию самодостаточный лидер суверенной демократии.
И.Алиев открыто говорил и о проблемной части несовершенной системы управления госкомпаниями, тонко указывая на отсутствие табу на критику в стране внутренних проблем, ниспровергая наветы и оговоры ангажированных критических голосов в квазилиберальных кругах. Уверенность президента зиждется на неограниченном вотуме доверия и свободном волеизъявлении гражданского общества. И.Алиев не опасается перипетий публичной политической борьбы, ибо его абсолютная власть опирается на поддержку полярных социальных классов.
Кредо президента – беспристрастная политика невмешательства во внутренние дела. И.Алиев не изменяет своему политическому уставу. Даже в отношении Армении, несмотря на современный разрушительный распад социально-политической ткани армянского общества. И.Алиев неумолим – острейший, системный и перманентный политический кризис в Армении не может нарушить внешнеполитического подхода алиевского правительства, которое и в отношении враждебной соседней страны занимает позицию невмешательства. Азербайджанский президент отказался даже от комментария ситуации, громогласно признав, что его публичная оценка может изменить ход политического развития. И.Алиев не прибегает к скрытым манипуляциям, поражая и своих противником консервативным традиционалистских ценностным подходом. Для Алиева – цель не оправдывает средства!
Одновременно с этим, Алиев не выпячивает военно-политическое превосходство своей страны над поверженным противником, призывая начать новый отсчет времени, заложив историю добрососедства. При этом президент-освободитель не скрывает, что все его мысли и чаяния неразрывно связаны с будущим развитием Карабаха.
И.Алиев выделяет в национальной программе развития – доминанту Карабаха, унифицируя генерирование нового технологического оазиса с перспективой реформирования экономической системы остальных регионов. Карабах – отправная точка в стратегии национального развития и совершенствования государственных институтов.
Национальное богатство и ресурсы стабилизационного фонда подчинены концепции реинтеграции. И ради карабахского гамбита президент жертвует миллиардами на восстановление инфраструктуры в самые кратчайшие сроки.
И.Алиев – умовыразитель национал-консерватизма. И отчетливо, скрупулезно доводит до институтов мирового общественного мнения императивы национально-государственной идентичности над правом культурного самовыражения. Президент не допускает примата языка межнационального общения – пусть даже великого могучего русского над государственным азербайджанским и в местах компактного проживания армян. Искренне признаем – эпохальное заявление, определяющее долгосрочные национальные приоритеты.
И.Алиев указывает на незыблемость сложившегося статус-кво, выраженного в политико-правовой гарантии ведущей региональной державы – России, и подписи российского лидера под актом капитуляции Армении. Президент не допускает возникновения сценария непрогнозируемого и непроизвольного развития ситуации, рассматривая «карабахскую конструкцию», как часть стабильной региональной системы безопасности. Но при этом И.Алиев пошел еще дальше, обозначив новый приоритет военного строительства – Азербайджан создаст по своей мощи и структуре малую модель турецкой армии – второй по своей мощи армии в НАТО. Президент отдает прерогативу турецкому вооружению, с успехом примененному в карабахской войне. При этом президент еще раз провозглашает свою приверженность политической философии неприсоединения. И.Алиев доводит до внимания главных геополитических игроков – в Азербайджане никогда, во всяком случае в период его правления и правления его преемников, не будут размещены иностранные военные базы. В период трансформации миропорядка, в новых условиях которого «фактор силового воздействия или противодействия» является главным сдерживающим функциональным механизмом в системе международных и региональных отношений, Азербайджан отдает прерогативу совершенствованию и усилению своих вооруженных сил.
Ильхам Алиев представил и новую геополитическую архитектуру региона. Президент акцентирует внимание на единой консолидированной позиции четырех ведущих геополитических сил – России, Турции, Азербайджана и Ирана вокруг будущих поствоенных интеграционных процессов. Красной линией в геополитической концепции Алиева проходит исторический проект «Зангезурского коридора», закладывающий основу качественно новой евразийской транспортно-коммуникационной артерии. Геополитическая консолидация либо конкуренция в представлении Ильхама Алиева исходит из императива геоэкономических интересов, подразумевающих осуществление внешней политики и регионального влияния путем актуализации первостепенности экономических факторов. И.Алиев отвергает политизацию в интеграционных процессах. И поэтому призывает правительство Армении не на словах, а на деле примкнуть к новым интеграционным проектам.
По сути, на пресс-конференции, приуроченной к трагической ходжалинской резне азербайджанского населения в Карабахе в период первой армяно-азербайджанской войне, азербайджанский лидер обнародовал свою концептуальную программу развития страны на ближайшее десятилетие. Добившись общенационального консенсуса, абсолютной консолидации общественно-политических сил и финансово-экономической стабильности, И.Алиев завершает эволюционную трансформацию современного, правового и социального государства, совершенствуя диверсифицированную экономическую систему, поставив во главу угла ценность «человеческого капитала». И внешняя политика являясь логическим продолжением внутренней политики выражает мировоззренческую и методологическую платформу И.Алиева: стабильность, предсказуемость и императив экономических интересов. Принципы алиевской платформы составляют основу новой геополитики (геоэкономики). Я бы ее с уверенностью назвал новой геополитикой Ильхама Алиева…