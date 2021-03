Обнаружен способ продлить жизнь и предотвратить деменцию

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что изменение активности клеток мозга может стать способом продлить жизнь у плодовых мушек, а также предотвратить неврологические повреждения, характерные для болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.