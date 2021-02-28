Убийство семьи в России: задержан гражданин Армении

Полицейские задержали во Владимирской области четырех человек, подозреваемых в причастности к убийству семьи под Нижним Новгородом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в поселке Кудьма Нижегородской области нашли тела убитой семьи из четырех человек - мужчины, двух женщин и ребенка.

По информации РЕН ТВ, в убийстве семьи, в частности, подозревают Армена Атабекяна, гражданина Армении.

Возможным мотивом убийства семьи является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подозреваемые заранее спланировали нападение с целью похищения ценностей из дома погибших. При этом один из задержанных занимался строительными работами на участке, его знали в семье, и он имел доступ к дому.