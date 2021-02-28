Нефть снова дорожает: Brent — выше $65

Цены на нефть в понедельник утром растут на новостях о принятии пакета стимулов в США, свидетельствуют данные торгов.

В настоящее время цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до 65,38 доллара США. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 1,48% — до 62,41 доллара США за баррель.

Оптимизм по поводу состояния крупнейшей мировой экономики — экономики США — в понедельник оказал положительное влияние на настроения рынков. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов США. Теперь законопроект должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Ситуация вокруг коронавируса также начала улучшаться на фоне вакцинации. В частности, настроения на рынке улучшили новости о том, что медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.