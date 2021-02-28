Жителей Джалилабада задержали с оружием и наркотиками. Как сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Джалилабадского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан житель города Гёйтепе Сабухи Гафаров, подозреваемый в торговле наркотиками. Во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято более 78 граммов героина и 3 таблетки метадона. Расследование показало, что он продавал наркотики жителю Джалилабада, ранее судимому Мирэльнуру Мурсалову, который также задержан полицией.

При осмотре подвала дома Мурсалова были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины к нему, 55 патронов, две ручные гранаты F1 и четыре патрона к пистолету Макарова.

Проводится расследование.