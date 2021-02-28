Трамп одной фразой описал политику Байдена: «Америка на последнем месте»

«Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — сказал Трамп, которого цитирует РБК.

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде раскритиковал политику действующего главы государства Джо Байдена в его первый месяц работы.

По мнению экс-президента, политику Байдена можно охарактеризовать фразой «Америка на последнем месте». Он также негативно отозвался о заявлении нового главы государства касательно многостороннего подхода Вашингтона к мировым проблемам. США не могут позволит себе заниматься проблемами всего мира, считает Трамп.

Бывший президент упомянул развитие отношений США со Всемирной торговой организацией, назвав его «удачной сдачей», а также назвал демократов «марионетками Китая».

Помимо этого Трамп выразил мнение, что США при Байдене уже лишились статуса в энергетике, а в скором времени будут зависеть от нефти из России. «При политике радикально настроенных демократов цена на бензин уже подскочила на 30% после выборов. ...В вопросе нефти мы теперь будем полагаться на Россию и Ближний Восток», — сказал республиканец, добавив, что во время его президентства США были «энергетической сверхдержавой».