Израиль снова нанес удар по иранским силам в Сирии

Израильские ВВС атаковали в воскресенье пригород Дамаска Сайда Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт. Как передал саудовский телеканал Al Hadath, несколько ракет было выпущено по этому району израильскими самолетами со стороны Голанских высот.

Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека конкретизирует район нанесения удара. По её данным, это Сайда Зайнаб, расположенный южнее Дамаска. Там, как утверждается, израильская разведка выявила присутствие военнослужащих иранского КСИР, а также группировки «Хезболлах».

По информации агентства SANA, «силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям противника в небе Дамаска и поразили большую часть ракет».

Последний раз Израиль наносил удары по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в районе международного аэропорта Дамаска 15 февраля, тогда погибли три солдата и четыре иранских военных советника. 3 февраля целью ракетной атаки Израиля стала база 4-й элитной дивизии в столичном предместье Эль-Кисва, а также военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.