Минобороны поделилось кадрами из села Гюллюджа в Агдаме фото; видео

Очередной видеорепортаж, на этот раз снятый в освобожденном от оккупации селе Гюллюджа Агдамского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.