Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну пойти на политическую сделку. Сообщение об этом политик разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае если премьер отзовет свое решение об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, представители оппозиции подпишут любое его предложение по проведению внеочередных парламентских выборов. «Оставляем в покое армию, позволяем ей восстановиться», — написал Марукян.

Глава «Светлой Армении» также пообещал, что противники премьера не будут выдвигать своего кандидата на пост главы правительства, если он добровольно согласится с условиями договора.

Политик подчеркнул, что таким образом в стране снизится политическая напряженность и общество сможет спокойно подготовиться к проведению новых выборов.