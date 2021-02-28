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На прошлой неделе Минобороны Казахстана представило кадры испытаний нового колесного БТР 8х8 турецкого происхождения, который, как ожидается, поступит на вооружение местной армии. Новая боевая машина способна вытеснить устаревший парк советских бронетранспортеров, остающийся на вооружении целого ряда стран мира, сообщает журнал «Военное обозрение».

Самым большим преимуществом ARMA для стран, желающих заменить свои старые гусеничные и колёсные БТР (например, БТР-60/70/80), является его дизельный двигатель мощностью 450 л.с., обеспечивающий максимальную скорость в 105 км/ч. Otokar ARMA – один из лучших колёсных БТР, созданных членами НАТО, при этом он имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогами из Франции и Германии. Прежде всего, это касается плавучести бронемашины, которая позволяет пересекать водные препятствия или выходить на береговую линию при высадке с десантного корабля.

Модульный принцип Otokar ARMA даёт возможность создавать различные модификации, в зависимости от требований военных различных стран мира. Например, вооруженные силы Бахрейна приобрели ARMA в конфигурации 6×6, а не 8×8. Боевая машина пехоты Rabdan армии ОАЭ – это один из вариантов ARMA, на котором установлена башня для российской БМП-3. Казахская модификация получила дистанционно управляемый модуль, снаряжённый 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулемётом. Возможна установка ПТУР аналогично комплексу «Бережок» на модернизированных российских БМП. От пожеланий заказчика зависит и уровень бронирования машины.