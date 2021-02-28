Аун Сан Су Чжи предъявили три обвинения

Правоохранительные органы Мьянмы предъявили отстраненному от власти госсоветнику и главе МИД Аун Сан Су Чжи третье обвинение. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на ее адвоката.

По его словам, Аун Сан Су Чжи обвиняют в распространении информации, которая может "посеять страх или вызвать тревогу среди населения" и "нарушить общественное спокойствие". Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое состоялось по видеосвязи.

Ранее Аун Сан Су Чжи обвинили в нарушении закона об импорте/экспорте, поскольку во время обысков у нее дома обнаружили рации, которые были незаконно ввезены в страну. Позднее ей предъявили обвинения в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.