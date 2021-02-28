Минтруда расширяет программу обеспечения семей шехидов и инвалидов квартирами

Благодаря особой заботе президента Ильхама Алиева с каждым годом значительно увеличивается количество семей шехидов и инвалидов войны, обеспеченных квартирами и индивидуальными домами. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

В 2018 году Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидов 626, а в 2019 году на 50% больше - 934 квартиры и частных дома.

Согласно распоряжению президента, в 2020 году этой категории граждан было предоставлено 1 572 квартиры и индивидуальных дома, это примерно на 70% больше, чем годом ранее.

В 2021 году по сравнению с 2018 годом эта программа будет расширена в пять раз. В текущем году семьям шехидов и инвалидов войны будет передано около 3 000 квартир и частных домов.

Всего за последнее время данной категории граждан передано около 9 200 квартир и частных домов.