ВОЗ: антитела к COVID есть только у каждого десятого жителя Земли

Менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавирусу, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан со ссылкой приблизительно на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира.

По ее словам, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

«Безусловно, местами, например в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», — сказал Сваминатан, которую цитирует «Коммерсант».

Она заявила, что единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах — вакцинация.

Ранее в феврале ВОЗ сообщила, что количество сделавших прививку от коронавируса в мире превысило число заразившихся, при этом большинство вакцинированных приходится на десять стран.