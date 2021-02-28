На освобожденных от оккупации землях Азербайджана продолжаются мероприятия с целью обнаружения боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники отдела полиции Ходжавендского района на освобожденной от оккупации административной территории района обнаружили значительное количество боеприпасов, оставленных армянской армией. Были обнаружены и переданы по назначению 1 противотанковая управляемая ракета, 6 ручных гранат, 2 мины от гранатомета, противотанковая учебная мина и другие боеприпасы.