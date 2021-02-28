Сотрудники Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан человек, злоупотребивший доверием более двадцати человек и похитивший их банковские карты, сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что в поселке Ени Сураханы Сураханского района неизвестный, злоупотребив доверием потерпевшего перед одним из банкоматов, снял с его карты 900 манатов. Владелец карты сообщил полиции, что находился перед банкоматом и попросил мужчину поблизости помочь ему снять деньги с карты. Вставив карту в банкомат, подозреваемый солгал потерпевшему, что на его счету нет денег, и, дождавшись, когда владелец карты покинет территорию, забрал наличность из банкомата.

В результате проведенной операции задержан подозреваемый Рамиль Оруджев. Он сознался в преступлении и сообщил, что украл разные суммы денег с карт более 20 человек, которые аналогичным образом обращались к нему за помощью в снятии наличности в банкоматах.

Следует отметить, что в основном пожилые люди обращались к Оруджеву за помощью в снятии денег с пенсионных карт.

Проводится расследование.