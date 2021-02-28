Жители Тертера пытались проникнуть на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся проехать на освобожденные от оккупации территории. Как сообщили haqqın.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Тертерского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Тертерского района, были задержаны жители Тертерского района Талех Агаларов и Асад Агаларов, пытавшиеся проехать в освобожденное от оккупации село Талыш, минуя контрольно-пропускные посты.

Кроме того, на посту в селе Гапанлы были задержаны жители Тертерского района Амин Алибейли и Талех Ибрагимов, которые, не подчинившись требованиям сотрудников полиции, попытались проехать в освобожденный от оккупации Агдамский район.

В отношении указанных лиц составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках и направлены в районный суд для рассмотрения.