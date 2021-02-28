«Азерлотерею» передали турецкой компании

Подписано соглашение о передаче ОАО «Азерлотерея» в управление турецкой компании Demiroren Holding. Об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечается, новая платформа сотрудничества создаст дополнительные возможности для развития игровой индустрии в Азербайджане, привлечения новых инвестиций и роста доходов бюджета.

Напомним, ранее президент Азербайджана подписал распоряжение «Об урегулировании некоторых вопросов в связи с передачей в управление ОАО «Азерлотерея». Согласно распоряжению, ОАО «Азерлотерея» передано в управление на договорной основе турецкой компании YMT Sans B.V., являющейся дочерней компанией Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.