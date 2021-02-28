Аристократ и любитель мотоциклов: в Израиле встречают первого в истории посла Эмиратов

Первый в истории посол Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в понедельник в Тель-Авив для исполнения своих обязанностей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее 14 февраля Мухаммед аль-Хаджа был приведен к присяге в качестве посла ОАЭ в Израиле. 24 января в Абу-Даби официально открылось посольство Израиля в ОАЭ. В тот же день эмиратское правительство одобрило открытие посольства страны в Тель-Авиве.

15 сентября прошлого года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. 20 октября 2020 года Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.

Израильские СМИ пишут, что первому послу ОАЭ в Тель-Авиве 41 год, он представитель аристократической фамилии, женат, отец четырех сыновей. Аль-Хаджа изучал политологию в Northeastern University в Бостоне, а менеджмент - в Университете экономики и бизнеса в Вене. Согласно официальной биографии посла, он увлекается гонками на мотоциклах, футболом, водными лыжами, бегом.