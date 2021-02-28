МВД предупреждает водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с необходимостью проведения техосмотра транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, центры техосмотра работают все дни недели. Жители Баку, Сумгаита и Апшеронского района могут обращаться для проведения техосмотра транспортных средств в Центр техосмотра в Сабунчинском районе, Центр техосмотра на дороге, ведущей от Локбатанской дорожной развязки к жилому массиву Ени Ясамал, в Сумгаитский региональный отдел техосмотра.

Жители других городов и районов Азербайджана могут провести техосмотр транспортных средств в региональных филиалах центров техосмотра Главного управления полиции по месту проживания. Водители автомобилей, не прошедших техосмотр, будут штрафоваться.