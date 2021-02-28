Саркисян получил от Пашиняна повторное предложение уволить главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и ответит в установленный срок. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и введены в первый рабочий день - 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 Конституции в сроки, установленные законодательством" (в течение трех дней), - цитирует ТАСС сообщение президентского аппарата.