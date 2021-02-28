В Ереване сказали, когда можно будет обсуждать досрочные выборы

Власти Армении готовы начать консультации по проведению досрочных парламентских выборов только после увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Об этом заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член правления партии Пашиняна "Гражданский договор" Рубен Рубинян.

"Начальник Генштаба сделал политическое заявление, и в связи с этим не может продолжать оставаться на этом посту. Только после того, как Оник Гаспарян уйдет в отставку или президент Армен Саркисян подпишет предложение об его увольнении, мы можем начать консультации с политическими силами о проведении внеочередных парламентских выборов", - цитирует ТАСС Рубиняна.