Пашинян объяснился перед Путиным за свои слова об «Искандерах»

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение относительно эффективности российских ракетных комплексов "Искандер". Об этом агентству "Арменпресс" заявила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

Ранее Пашинян поставил под сомнение качество поставляемых в Армению "Искандеров". Заявление армянского премьера многие в экспертных (и не только) кругах сочли провокационным и направленным на дискредитацию российского оружия и стратегического союзника в целом.

По словам Геворкян, заявление Пашиняна было вызвано неправильным информированием, этот вопрос поднимался и во время состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе прочих вопросов обсуждалось и заявление премьера о применении со стороны Армении систем "Искандер". Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили", — сказала Геворкян.