Полиция проводит обыски в офисах "Барселоны"
Полиция испанского автономного сообщества Каталония проводит обыски в офисах футбольного клуба "Барселона", сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
На вопрос, проводят ли стражи порядка обыски, представитель полиции заявил российскому агентству: "Да, все верно".
По данным телеканала Antena 3, не исключаются задержания. Предполагается, что операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в соцсетях кампанию по диффамации в отношении игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Жозепа Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.