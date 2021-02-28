Главный инфекционист Минздрава: «Не игнорируйте график вакцинации!»

"COVID-19 – одно из инфекционных заболеваний. Именно от индивидуального иммунитета зависит, заразимся мы этой инфекцией или нет, перенесем ли бессимптомно при заражении, или при различных проявлениях перенесем легко либо тяжело, с развитием последствий". Об этом заявил журналистам главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, как и в случаях с другими инфекционными заболеваниями, при коронавирусе большая часть лиц с врожденным иммунодефицитом, побочными хроническими заболеваниями входит в группу риска и тяжелее переносит заболевание: "Из-за этого у них происходят различные осложнения, что иногда приводит к летальному исходу. Поэтому главный путь защиты от COVID-19 – следовать правилам гигиены, укреплять иммунитет и наряду с этим сформировать искусственный иммунитет против инфекции путем вакцинации".

Эксперт также назвал пути поддержки иммунитета: "Он заключается в том, чтобы не игнорировать график вакцинации, включая ежегодную прививку от гриппа, наблюдать за сбалансированным приемом пищевых веществ, витаминов и минералов, обеспечением нормального ночного сна".