Сейид Аббас Аракчи: Азербайджан – очень важная для Ирана страна

Азербайджан – очень важная для Ирана страна. Об этом сказал замминистра иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи, сообщает Trend.

По словам Аракчи, отношения между Ираном и Азербайджаном находятся на высоком уровне, предпринимаются шаги для их расширения: «Эти отношения осуществляются в рамках политики добрососедства. Наши страны реализовывали и продолжают реализовывать совместные проекты в различных сферах».