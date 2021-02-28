В Армении обвинили военных в «непозволительном» вмешательстве в политику
Спикер парламента Армении, депутат от правящей партии «Мой шаг» Арарат Мирзоян обвинил высшее руководство Вооруженных сил в «непозволительном» вмешательстве во внутриполитические дела страны, передает РИА Новости.
По его словам, кризисные события последних дней в стране обусловлены действиями генералитета, который посчитал возможным влиять на принятие политических решений. «Мы обязаны не позволить подобное развитие событий», — заявил Мирзоян.
Ранее аналогичное заявление принял Совет безопасности Армении. Он призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.