В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков был задержан Эльданиз Шехлаев. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 0,156 г марихуаны. Мужчина сообщил, что приобрел наркотики у своего знакомого Рагиля Заманова за 10 манатов.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского РОП, Заманов был также задержан. В ходе личного досмотра у него нашли более восьми граммов того же наркотического средства. Мужчина сообщил, что приобрел наркотик у близкого друга, жителя района Намаза Гасанова.

Вскоре был задержан и Гасанов. При обыске в кармане его куртки был обнаружен каннабис общим весом около шести граммов. В своих показаниях Гасанов сообщил, что выращивал коноплю недалеко от фермы, на которой работал. Сотрудники полиции произвели осмотр указанного места и обнаружили 3 кг 490 г марихуаны, а также 12 кустов конопли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.