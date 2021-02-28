Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах

Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который заявил с трибуны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о своем разрыве с новым правительством страны и призвал все народы и правительства мира выступить против захвата военными власти в Мьянме, который произошел 1 февраля, сообщает в понедельник новостной интернет-портал "Иравади".

Портал ссылается на приказ МИД Мьянмы, копия которого была получена журналистами издания от источника, имя которого не называется.

В соответствии с документом, Мьянма отзывает советников-посланников и секретарей посольств в США, Великобритании, Австрии, Италии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах.

В то же время около 50 дипломатов, работающих в настоящее время в министерстве иностранных дел Мьянмы в Нейпидо, отправятся в эти страны на замену отозванных коллег, говорится в сообщении.

Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун уже освобожден военными властями от занимаемой должности и обвинен в государственной измене, сообщает портал. Массовый отзыв дипломатов связан с тем, что после выступления Чжо Мо Туна в ООН многие мьянманские дипломаты, работающие за рубежом, начали склоняться к присоединению к кампании гражданского неповиновения, которая проходит в Мьянме в течение месяца, и прекратить работу на новое правительство, пишет портал.