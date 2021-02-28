Джейхун Наджафов, собкор 15:06

Захлебнувшаяся кампания армянской оппозиции по свержению власти Никола Пашиняна стартовала еще в период боевых действий Второй Карабахской войны. Уже тогда его оппоненты в лице лидеров карабахского клана Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна рассматривали возможности реванша и смещения Пашиняна. А поражение Армении в войне стало удобным поводом, за который ухватился карабахский клан, чтобы добиться смещения премьер-министра.

Комментируя haqqin.az нынешние события в Армении, такое мнение выразил главный редактор информагентства «Туран» Мехман Алиев. «Но этот план Саргсяна-Кочаряна оказался безуспешным, так как даже на волне поражения в войне с Азербайджаном армянская общественность не поддержала оппозицию, - констатирует политолог. - Попытка армянской оппозиции вывести массы на улицы Еревана, осуществить народное восстание провалилась. Оказалось, что поддержки у Саргсяна и Кочаряна в народе нет. Также провалились попытки устроить импичмент Пашиняну в парламенте. Население прекрасно понимает, кто есть кто. Люди знают, что представляет из себя оппозиция, и все старания переложить на Пашиняна поражение армии не сработали». Теперь оппозиция предпринимает очередные усилия свергнуть власть премьер-министра. Новая попытка связана с тем, что Пашинян намерен реформировать армию, и об этом он говорил еще в ноябре прошлого года, отмечает М.Алиев. В ноябре армянский премьер признался, что армия Армении недееспособна и ее надо реформировать. А 25 февраля этого года, не раскрывая сути, Пашинян подписал документ о преобразовании вооруженных сил. «Полагаю, что военная реформа предполагает смену командного состава армянской армии. Примечательно, что в феврале Пашинян заявил, что реформа армии будет с участием российских специалистов. Но уже в ноябре про российское участие в реформе ничего сказано не было. Очевидно, что целью Пашиняна является смещение руководства армии, которое было в сговоре с политической оппозицией Саргсяна-Кочаряна.

Как бы упреждая действия премьер-министра, Генштаб выдвинул ультиматум: отставка Пашиняна. И тихий мятеж армейской верхушки провалился. Премьер сделал самый разумный шаг в данной ситуации. Зная общественные настроения, он вывел на улицы десятки тысяч своих сторонников. И всем было видно, что в его поддержку вышли в десятки раз больше людей, чем за оппозицию», - указывает эксперт. И действительно, как показало развитие событий в Ереване, премьер все еще пользуется поддержкой подавляющего большинства. Поэтому внешние силы, имеющие свои интересы в Армении, не рискнули предпринять каких-либо оперативных действий, поддержать ту или иную сторону: Россия заявила, что все это внутреннее дело армян, а США после внушительного по массовости шествия сторонников премьера поддержали действующую власть и предостерегли от использования армии в политических целях. То же самое сделала и Турция, которая в свое время реально пережила вмешательство армии в политику во время попытки военного переворота в 2015 году. «И армянский мятежный генералитет, и оппозиция не решились вывести на улицы танки и солдат, как это сделали в свое время в советские времена ГКЧП в 1991 году, а в Турции FETO летом 2015 года. Армянская оппозиция не была уверена в своих силах и не верила, что переворот у них может получиться. Дело в том, что даже если бы 35 мятежных генералов и отдали приказ армии вывести танки и БТР на улицы, реакция младшего и среднего офицерского составов, которые непосредственно командуют солдатами и танками, вряд ли была бы однозначной. У коррумпированной военной верхушки армянской армии свои конкретные генеральские интересы. Но командиры среднего офицерского звена, среди которых много полевых командиров, участвовавших в карабахской войне, не пошли бы за генералами. В тот момент решающее слово имели как раз полевые командиры, которые не были на стороне военного руководства армии. Они уверены, что именно по вине генералов война была проиграна. Тот же начальник генштаба 27 сентября 2020 года в оскорбительной для азербайджанцев форме заявил, что типа его армия покажет ордам кочевников, мол, на фронте все прекрасно, инициатива в руках непобедимой армянской армии и пр. Эта бравада исходила от генералов, которые теперь выдвинули ультиматум Пашиняну. Армянские военные видели, как эти же генералы сбежали из Карабаха во время 44-дневной войны. Поэтому оппозиция чувствовала, понимала, что симпатии воевавших в Карабахе солдат и офицеров не на стороне генералов. Именно поэтому в армии не было приказа занять улицы и площади Еревана. В лучшем случае в вооруженных силах произошел бы раскол, когда часть армии стала бы на сторону Пашиняна, а другая часть - на сторону генералитета. А это прямой путь к гражданской войне с непредсказуемыми последствиями», - считает политолог. В то же время тот факт, подчеркивает эксперт, что в Армении родители призывников блокируют военкоматы и открыто протестуют против отправки своих сыновей в Карабах, убедительно доказывает, что сейчас «населению Армении нет никакого дела до Карабаха и возросшего аппетита к власти связки Кочарян-Саргсян». Ереванцы, по мнению эксперта, и раньше были против засилья карабахского клана, а сейчас тем более. Так что генералитет не посмел дать команду захватить власть только потому, что не был уверен, что эта команда будет выполнена.

«Действия генералитета армянской армии можно охарактеризовать как попытку военного переворота, - полагает эксперт. - Когда военные делают политические заявления и требуют отставки всенародно избранного главы правительства, то это не иначе как попытка военного переворота. Военные не смогли упредить планы Пашиняна по очистке армейской верхушки от сторонников Саргсяна-Кочаряна. Практически все подписавшие ультиматум генералы - ставленники карабахского клана. Пашинян решил покончить с оппозиционными силами в генералитете, которые мешают ему в дальнейших действиях. У него есть важные задачи по восстановлению отношений с Турцией и Азербайджаном. И этому однозначно препятствовали сторонники оппозиции в генералитете. То есть наступил момент, когда Пашиняну нельзя было тянуть с чистками в армии. К тому же послевоенное время и последовавшие события показали, что у премьера достаточно высокая поддержка среди населения. Все это и вынудило генералитет сделать, образно говоря, холостой выстрел, не выходя из кабинета».