Партия Саргсяна созывает армян на митинг

Республиканская партия Армении призвала граждан объединиться вокруг армянской армии и принять участие в предстоящем 1 марта в Ереване митинге оппозиции. Об этом говорится в заявлении Исполнительного органа РПА, опубликованном на сайте партии.

"Сегодняшнее заявление Совета безопасности, состоящего из марионеток капитулянта, демонстрирует, какие глубокие корни пустило предательство в нашем государстве. Оно проявляется также в оказании давления на институт президента Армении", - говорится в заявлении.