В Британии ищут «загадочного» зараженного новым штаммом коронавируса

Уточняется, что к настоящему моменту подтверждено шесть случаев заражения «бразильским» штаммом, три из них — в Англии. Личность одного из них не получилось установить, поскольку предполагаемый больной при сдаче теста не заполнил специальную регистрационную карточку. Предположительно, этот человек сдал тест 12 или 13 февраля. Всех, кто сдал тест в эти даты, но не получил результаты или не заполнил регистрационную карточку, просят незамедлительно связаться с властями.

Телеканал Sky News сообщает, что к поискам «загадочного» пациента привлекли Королевскую почту Великобритании. Власти предполагают, что этот человек мог получить набор для тестирования на дому от местных властей, но не указал контактные данные. В таком случае почтовая служба сможет предоставить дополнительные сведения о зараженном, которые помогут установить его личность и местоположение.