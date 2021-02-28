Полиция Армении предупреждает: общественный порядок во время митингов будет обеспечен
Полиция Армении призывает граждан не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона в ходе запланированных на 1 марта массовых мероприятий. В силовой структуре также заявили о намерении принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.
"С целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности призываем не выходить за рамки закона, не поддаваться провокациям, избегать безответственных действий, нарушающих принцип верховенства закона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция намерена обеспечить общественный порядок и безопасность в рамках предусмотренных законом полномочий. Полиция призывает граждан выполнять общественный долг, проявлять бдительность, сдержанность, не поддаваться соблазну антиобщественных действий.
Правоохранители напомнили, что законопослушность граждан и их сотрудничество с правоохранительными органами - залог сохранения общественного спокойствия и безопасности.
В Ереване 1 марта запланировано сразу два митинга. Премьер-министр Никол Пашинян созвал своих сторонников на площадь Республики в 18։30, а оппозиционное "Движение по спасению Родины" – в 18։00 на проспект Баграмяна.