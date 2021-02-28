Полиция Армении предупреждает: общественный порядок во время митингов будет обеспечен

Полиция Армении призывает граждан не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона в ходе запланированных на 1 марта массовых мероприятий. В силовой структуре также заявили о намерении принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

"С целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности призываем не выходить за рамки закона, не поддаваться провокациям, избегать безответственных действий, нарушающих принцип верховенства закона", - говорится в сообщении.