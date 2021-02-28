Взрыв в Грузии: погиб подросток-азербайджанец

В Гардабанском районе Грузии возле школы прогремел взрыв. Как сообщает Report, во время инцидента два брата-азербайджанца в возрасте 11 и 15 лет получили ранения.

Согласно информации, 15-летний мальчик был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Хотя точная причина взрыва не определена, сообщается, что дети нашли неизвестный предмет по дороге из школы домой, и именно этот предмет взорвался.

На место происшествия привлечены эксперты-криминалисты.