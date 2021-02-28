Глава AzerGold встретился с гендиректором Организации по пограничным делам Пакистана

Подробно проинформировав о достижениях ЗАО AzerGold в геологоразведке, добыче и других сферах, запуске новых месторождений и проделанной работе по повышению экономической эффективности в горнодобывающем секторе, Закир Ибрагимов довел до внимания гостей, что AzerGold имеет успешный опыт сотрудничества с иностранными компаниями.

Hа встрече было отмечено, что дружеские и братские связи между двумя странами находятся на высоком уровне, существуют большие возможности для сотрудничества в экономической сфере, особенно в горнодобывающем секторе.

Было отмечено, что AzerGold, начавшее добычу только с одного месторождения, ведет активные работы по подготовке нескольких месторождений цветных металлов, а в конце прошлого года ему удалось ввести в эксплуатацию еще одно месторождение золота – «Агйохуш-1». Кроме того, на базе действующего участка по переработке руды «Човдар» были предприняты практические шаги по созданию интегрированного участка переработки, который создаст условия для централизованной переработки руд на едином производственном участке, добытых с нескольких месторождений (золоторудные месторождения «Агйохуш-2», «Агйохуш-3», «Мерех», «Тулаллар» и «Нарчала»), которые считаются неэффективными для самостоятельной эксплуатации. Создание этого месторождения заложило основу для поэтапной эксплуатации этих месторождений без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры, с повышением коэффициента эффективности.

Председатель правления сообщил, что, согласно утвержденному плану, в 2021-2027 годах планируется ввести в эксплуатацию еще 6 месторождений золота, в том числе одно месторождение полиметаллических руд и четыре месторождения меди, включая сульфидную стадию месторождения золота на «Човдар».

Закир Ибрагимов подчеркнул, что освобождение Карабаха в результате славной победы нашей армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего открыло новые перспективы для сотрудничества в горнодобывающем секторе региона.

Генерал-майор Кямал Азфар, отметив, что руководимая им организация специализируется на гражданской и военной инфраструктуре, коммуникационных проектах и добыче полезных ископаемых в Пакистане, сказал, что с целью превращения предприятия в компанию, отвечающую современным требованиям, они намерены использовать передовой опыт AzerGold в горнодобывающей промышленности, особенно в области добычи золота. С этой целью он выступил с предложением организовать тренинги с участием специалистов ЗАО.

В свою очередь, председатель правления подчеркнул важность обмена опытом в сфере горнодобывающей промышленности, отметив, что AzerGold имеет достаточный опыт в организации тренингов на международном уровне и всегда готово поддержать дружественный и братский Пакистан.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о совместной деятельности, а также обсуждены предстоящие шаги. Стороны договорились разработать план обмена опытом на ближайшее время.